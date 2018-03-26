Решение об ответе на высылку дипломатов примет Путин — Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сначала ситуацию вокруг решения ряда стран выслать дипломатов РФ проанализируют.

По его словам, основной анализ сделает Министерство иностранных дел РФ. После этого президенту Владимиру Путину доложат предложения и представят ответные шаги. Песков подчеркнул, что окончательное решение примет глава государства.

США, Канада, Украина и ряд стран-членов Европейского союза в понедельник, 26 марта, решили поддержать британские власти и выслать российских дипломатов после отравления Скрипалей в Солсбери.