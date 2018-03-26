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Экс-посол ЕС: У Украины нет шансов вернуть Крым

Экс-посол ЕС: У Украины нет шансов вернуть Крым

 Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 

Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Европейцы скорбят вместе с россиянами о жертвах пожара в ТЦ в Кемерове — Туск

Европейцы скорбят вместе с россиянами о жертвах пожара в ТЦ в Кемерове — Туск

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17:58   26 Марта 2018
Россия
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Решение об ответе на высылку дипломатов примет Путин — Песков

Решение об ответе на высылку дипломатов примет Путин — Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сначала ситуацию вокруг решения ряда стран выслать дипломатов РФ проанализируют.

По его словам, основной анализ сделает Министерство иностранных дел РФ. После этого президенту Владимиру Путину доложат предложения и представят ответные шаги. Песков подчеркнул, что окончательное решение примет глава государства. 

США, Канада, Украина и ряд стран-членов Европейского союза в понедельник, 26 марта, решили поддержать британские власти и выслать российских дипломатов после отравления Скрипалей в Солсбери.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #путин #украина #песков #канада
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