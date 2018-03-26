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Экс-посол ЕС: У Украины нет шансов вернуть Крым

Экс-посол ЕС: У Украины нет шансов вернуть Крым

 Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 

Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Европейцы скорбят вместе с россиянами о жертвах пожара в ТЦ в Кемерове — Туск

Европейцы скорбят вместе с россиянами о жертвах пожара в ТЦ в Кемерове — Туск

 Новые захватчики: сирийские арабы восстали против оккупации курдов и США в Ракке

Новые захватчики: сирийские арабы восстали против оккупации курдов и США в Ракке
17:46   26 Марта 2018
Весь мир
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Единство в ущерб здравому смыслу: МИД РФ выразил протест из-за высылки дипломатов

Единство в ущерб здравому смыслу: МИД РФ выразил протест из-за высылки дипломатов

МИД РФ заявило, что Россия не оставит без внимания все недружественные шаги стран, которые приняли решение о высылке российских дипломатов.

В сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации говорится, что не предоставлено ни одного доказательства и аргумента против России по «делу Скрипаля». Все союзники Великобритании, особенно страны Евросоюза «слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу». МИД РФ подчеркивает, что такое поведение противоречит всем нормам международного права и разрушает любые возможности вести цивилизованный диалог, поэтому решение Москвы об ответных мерах совершенно естественно в такой ситуации.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #британия #политика #весь мир #скрипаль
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