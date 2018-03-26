Единство в ущерб здравому смыслу: МИД РФ выразил протест из-за высылки дипломатов

МИД РФ заявило, что Россия не оставит без внимания все недружественные шаги стран, которые приняли решение о высылке российских дипломатов.

В сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации говорится, что не предоставлено ни одного доказательства и аргумента против России по «делу Скрипаля». Все союзники Великобритании, особенно страны Евросоюза «слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу». МИД РФ подчеркивает, что такое поведение противоречит всем нормам международного права и разрушает любые возможности вести цивилизованный диалог, поэтому решение Москвы об ответных мерах совершенно естественно в такой ситуации.