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 Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 

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17:44   26 Марта 2018
Россия
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Большинство охранников кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» работали без лицензий

Большинство охранников кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» работали без лицензий

Председатель профсоюза «Координационный совет негосударственной сферы безопасности» Дмитрий Галочкин сообщил, что большинство охранников торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове работали без лицензий и не состояли в ЧОПе.

По его словам, существует САВОК — сторожи, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры. Эти люди не работают в частных охранных предприятиях и у них нет разрешения на охранную деятельность. Галочкин добавил, что сотрудники ЧОП тоже охраняли торговый центр, но также там работали администраторы и контролеры.

«Мы выясняем информацию по поводу этого торгового центра», — сказал председатель Координационного совета НСБ РФ. 

Погибли 64 человека. Правоохранители задержали и допросили технического директора компании-собственника ТЦ, арендатора помещения, в котором, предположительно, находился очаг возгорания, сотрудника и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.

Автор: Тоня Краснова
#россия #происшествия #видео #кемерово #тц #зимняя вишня
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