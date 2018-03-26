Большинство охранников кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» работали без лицензий
Председатель профсоюза «Координационный совет негосударственной сферы безопасности» Дмитрий Галочкин сообщил, что большинство охранников торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове работали без лицензий и не состояли в ЧОПе.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. pic.twitter.com/kFGfIBASS7— Oleska ProV (@evilcarr0t) 26 марта 2018 г.
По его словам, существует САВОК — сторожи, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры. Эти люди не работают в частных охранных предприятиях и у них нет разрешения на охранную деятельность. Галочкин добавил, что сотрудники ЧОП тоже охраняли торговый центр, но также там работали администраторы и контролеры.
«Мы выясняем информацию по поводу этого торгового центра», — сказал председатель Координационного совета НСБ РФ.
Погибли 64 человека. Правоохранители задержали и допросили технического директора компании-собственника ТЦ, арендатора помещения, в котором, предположительно, находился очаг возгорания, сотрудника и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.
???? Камера видеонаблюдения из в ТЦ «Зимняя вишня». Момент начала пожара... pic.twitter.com/OkJqZEaPh8— ₖₒₜ™ (@putincize) 26 марта 2018 г.