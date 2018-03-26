Захарова напомнила Европе о Brexit, в связи с массовой высылкой российских дипломатов

На своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила странам-членам ЕС о близости Brexit в связи с позицией солидарности стран ЕС в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Захарова заявила о том, что когда Лондон инициирует процесс выхода из Евросоюза, ему будет незачем придерживаться единого внешнеполитического курса. Тогда как страны, сохранившие членство в Евросоюзе останутся связанными круговой порукой антироссийской солидарности.

Отношения между Россией и Великобританией существенно ухудшились после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Британия считает, что в отравлении виновата российская сторона. РФ категорически отрицает причастность к данному делу.