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Экс-посол ЕС: У Украины нет шансов вернуть Крым

Экс-посол ЕС: У Украины нет шансов вернуть Крым

 Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 

Дело о пожаре в Кемерове передано следователю при главе СК 
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Европейцы скорбят вместе с россиянами о жертвах пожара в ТЦ в Кемерове — Туск

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17:54   26 Марта 2018
Россия
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Захарова напомнила Европе о Brexit, в связи с массовой высылкой российских дипломатов

На своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила странам-членам ЕС о близости Brexit в связи с позицией солидарности стран ЕС в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Захарова заявила о том, что когда Лондон инициирует процесс выхода из Евросоюза, ему будет незачем придерживаться единого внешнеполитического курса. Тогда как страны, сохранившие членство в Евросоюзе останутся связанными круговой порукой антироссийской солидарности.

Отношения между Россией и Великобританией существенно ухудшились после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Британия считает, что в отравлении виновата российская сторона. РФ категорически отрицает причастность к данному делу.

Автор: Юлия Стрелкова
#захарова #великобритания #мид рф
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