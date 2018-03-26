США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter высылку 60 дипломатов РФ из США.
По его словам, американские власти не исчерпали потенциал ухудшения отношений с российским государством. Пушков отметил, что администрация президента США «работает в этом направлении».
Судя по последним шагам США, потенциал ухудшения отношений с Россией далеко еще не исчерпан. И администрация США работает в этом направлении— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 26, 2018