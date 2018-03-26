«Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове

Очевидец трагических событий 25 марта в Кемерове рассказал телеканалу «360», что все спасательные службы на пожаре в торговом центре работали слажено, и все возможная помощь людям была оказана.

В беседе с представителем телеканала он сказал, что «проблем со стороны силовиков» он лично не видит. Они работали слажено, старались помочь людям как можно быстрее, было видно, что туда стянуты максимальные ресурсы.

«Очень грамотно и корректно вели себя. И по сопровождению дороги, и по пожаротушению, все это было видно. Какой бы ситуация ни была страшной, серьезность проблемы была явно сразу понятна, и специалисты стремились максимально полно оказать помощь», — рассказал Михаил Рудаков.

По его словам, на место событий он смог приехать час спустя после того, как узнал о пожаре. Ближе, чем на сто метров к зданию подъехать не смог, потому что к этому время территория уже была оцеплена.

«Все было затянуто дымом настолько сильным, что даже на большом расстоянии было практически невозможно. Был очень сильный запах пластика».

Трагедия в «Зимней вишне» не оставила равнодушным никого, включая и редакцию ИА «Политика Сегодня». Агентство поинтересовалось, какая помощь требуется пострадавшим в пожаре.

Выяснилось, что, прежде всего, требуется кровь. В Кемерове организовано несколько пунктов сдачи. Например, в Кемеровском областном центре крови. Адрес: Октябрьский проспект 22а, корпус 7. К настоящему времени у врачей крови достаточно, но в любой момент может потребоваться еще. Узнать о необходимости и записаться на сдачу можно позвонив по телефону +7 (3842) 52-22-74.