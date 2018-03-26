Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм

Бывший посол США в ООН заявил о причастности Америки к поддержке турецких террористов. Эксперт уверен, что Трампа это не остановит в желании контролировать Сирию.

Советник президента США по национальной безопасности, бывший американский посол в ООН Джон Болтон раскритиковал администрацию Барака Обамы за поддержку сирийских курдов. В интервью Fox News Болтон заявил о связи между действующими в Сирии курдскими отрядами народной самообороны (YPG), и боевиками из Рабочей партии Курдистана (РКК), которые угрожают территориальной целостности Турции.

По мнению дипломата, Америка вооружила одних террористов, чтобы уничтожить других – группировку «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Мы поддерживали Курдов, мы поддерживали правительство Ирака, чтобы победить ИГ. Но мы не вполне осознавали, что курдские силы (YPG) связаны с марксисткой группой (РКК) в Турции. С которой турецкое правительство борется много лет», - заявил Болтон.

Сегодня, по мнению советника, администрация Дональда Трампа повторяет ошибку своего предшественника.

Анкара неоднократно подчеркивала, что сирийские курды связаны с боевиками РКК революционно-марксистского толка и угрожают суверенитету страны НАТО. В 2016 году курдские кантоны на севере Сирии стали целью операции турецкой армии «Щит Евфрата». Анкара бросила тяжелую бронетехнику и авиацию на позиции YPG, чтобы создать свободную от курдов приграничную буферную зону.

Аналогичная цель у операции «Оливковая ветвь», которую Турция проводит с 20 января 2018 года в северной сирийской провинции Алеппо, где расположен подконтрольный курдам город Африн. 25 марта президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция близится к завершению. В ближайшие дни армия должна взять под контроль расположенный к востоку от Африна город Телль-Рифат.

Помощник секретаря Совбеза РФ по вопросам международной безопасности Александр Ведендиктов возложил ответственность за конфликт в Африне на США. 1 марта он заявил, что Америка фактически спровоцировала турецкую армию на военную операцию у своих южных границ, накачивая курдов современным оружием.

Координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков отмечает, что критика Болтона в адрес Обамы выбивается из временной канвы. Администрация Трампа потратила больше денег и сил на поддержку курдского проекта в Сирии. Несмотря на яростные протесты Турции, отказываться от помощи курдам США не будут. Инвестиции пока не окупились, полагает эксперт.

«Для американцев собственные интересы важнее, чем интересы Турции. Они интересы Турции видят и слышат, но в конечном итоге их игнорируют», - говорит Егорченков.

У США в Сирии долгосрочные планы, полагает эксперт. Подконтрольные курдам северные территории арабской республики американцы рассчитывают контролировать через своих наземных союзников. Цель курдов – создание собственной автономии – единого Курдистана. И США, допускает Егорченков, используют стремление курдов к независимости как рычаг для манипуляций в собственных интересах.