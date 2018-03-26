Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле

Помимо закрытия Генконсульства, США планирует выслать 60 российских дипломатов.

В знак солидарности с позицией Великобритании по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Вашингтон готовится выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть генконсульство России в Сиэтле.

Официальный представитель администрации США сообщил, что речь идет о 48 сотрудниках посольства и двенадцати членах представительства России при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Чиновник добавил, что генконсульство прекратит работу до второго апреля.