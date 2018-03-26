Британские власти выдали ордера на арест «сомнительного» российского имущества

Задача Лондона - взять на учет любое непонятным образом добытое имущество, объяснил эстонским журналистам министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

В понедельник глава британского Минобороны находится с визитом в Эстонии. Он признался, что его глубоко тронула поддержка союзников в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Тот 4 марта вместе с дочерью Юлией попал в больницу из-за отравления. Лондон уверен, что за покушением на полковника стоит Москва. Вещество, которым отравился Скрипаль, якобы разрабатывали в СССР. И хотя российский МИД заявил, что в стране не разрабатывалось такого вещества, премьер Великобритании Тереза Мэй распорядилась выслать 23 российских дипломатов из страны, а также предупредила о возможном аресте российского имущества «сомнительного происхождения».

Уильямсон 26 марта подчеркнул, что соответствующие ордера на арест уже выданы.