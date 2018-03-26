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«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
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16:57   26 Марта 2018
Весь мир
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Британские власти выдали ордера на арест «сомнительного» российского имущества

Британские власти выдали ордера на арест «сомнительного» российского имущества

Задача Лондона - взять на учет любое непонятным образом добытое имущество, объяснил эстонским журналистам министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

В понедельник глава британского Минобороны находится с визитом в Эстонии. Он признался, что его глубоко тронула поддержка союзников в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Тот 4 марта вместе с дочерью Юлией попал в больницу из-за отравления. Лондон уверен, что за покушением на полковника стоит Москва. Вещество, которым отравился Скрипаль, якобы разрабатывали в СССР. И хотя российский МИД заявил, что в стране не разрабатывалось такого вещества, премьер Великобритании Тереза Мэй распорядилась выслать 23 российских дипломатов из страны, а также предупредила о возможном аресте российского имущества «сомнительного происхождения».

Уильямсон 26 марта подчеркнул, что соответствующие ордера на арест уже выданы.

Автор: Юлия Халус
#россия #британия #политика #новости #весь мир #скрипаль
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