Антонов назвал действия США по высылке российских дипломатов неправомерными 

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил американскому правительству жесткий протест по поводу решения о высылке российских дипломатов.

Антонов сообщил, что он принял жесткую позицию сразу же, когда узнал о решении американских властей выслать сотрудников РФ из-за «дела Скрипаля».

Посол напомнил, что в причастности Кремля к отравлению четы Скрипалей нет ни одного доказательства.

Накануне Америка объявила о высылке 60 российских дипломатов, из числа которых 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 представителей миссии ООН, страны Евросоюза коллективно объявили о высылке сотрудников РФ, проявив таким образом солидарность в позиции Великобритании.