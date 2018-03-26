Белый дом: Трамп не говорил с Путиным о высылке дипломатов

Президент США Дональд Трамп не беседовал с его российским коллегой Владимиром Путиным на предмет высылки российских дипломатов и закрытия генконсульства России в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля». Об этом заявил журналистам представитель Белого дома.

Чиновник сказал, что президент последний раз говорил с Путиным во вторник, и об этом звонке ранее сообщалось. С тех пор лидеры не общались. По его словам, действия властей США были доведены до правительства России на соответствующем уровне. Од добавил, что «в это решение президент Трамп был вовлечен с самого начала и лично приял его».

4 марта в британском городе Солсбери получили отравление британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Британская сторона бездоказательно обвиняет в инциденте Россию. Москва категорически отрицает свою причастность.