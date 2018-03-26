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 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
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16:36   26 Марта 2018
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Польша вышлет четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»

Польша вышлет четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша приняла решение выслать четырех дипломатов РФ из-за «дела Скрипаля».

Чапутович объявил журналистам в Варшаве, что Польша признала российских сотрудников персонами «нон грата», таким образом правительство страны выражает свою солидарность Великобритании.

Такое решение Глава МИД Польши назвал лишь частью масштабной реакции международного сообщество на отравление бывшего полковника ГРУ Скрипаля.

Стало известно, что правительство стран Евросоюза неделю назад решили дать общее заявление по данному происшествию и консолидироваться с Британией.

Напомним, что Великобритания обвиняет в «деле Скрипаля» Россию. Кремль отрицает любую причастность к инциденту и выражает готовность принять участие в расследовании, власти королевства бойкотируют любые предложения и аргументы РФ о непричастности к отравлению в Солсбери.

Автор: Екатерина Розина
#россия #польша #политика #весь мир #скрипаль
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