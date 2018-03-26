Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

В понедельник, 26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение о высылке 13 российских дипломатов, в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Подобное решение было принято на фоне обострения российско-британских отношений в связи с инцидентом в Солсбери: там 4 марта был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Великобритания подозревает в отравлении российскую сторону. Россия категорически отрицает причастность к данному инциденту.

Тем не менее, премьер-министр Великобритании Тереза Мей призвала другие страны отказаться от российских дипломатических представительств. Ряд стран поддержали ее решение.