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 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

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«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

 Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле

Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле
16:47   26 Марта 2018
Весь мир
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США, Украина и 14 стран ЕС высылают российских дипломатов

США, Украина и 14 стран ЕС высылают российских дипломатов

Правительство США приняло решение о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Сообщается, что действия предприняты в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». Напомним, первой страной, выславшей российских дипломатов была сама Британия. 

О высылке российских дипломатов заявило еще несколько стран. Об этом сообщили во внешнеполитических ведомствах Польши, Германии, Литвы, Эстонии, Латвии, Франции, Чехии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Румынии и Дании. Всего 14 стран, входящих в состав ЕС, заявили о таких мерах. 

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что все это делается в качестве меры солидарности с Лондоном по «делу Скрипаля». 

В знак солидарности, 13 российских дипломатов вышлют с Украины. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

В МИД ФРГ отметили, что это «не легкомысленное решение». Оно было принято, поскольку Россия «все еще не способствует прояснению инцидента» с отравлением экс-полковника ГРУ.

 

 

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что высылка послов из Польши является «частью широкой реакции международного сообщества на отравление Сергея Скрипаля». 

Напомним, на прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по «делу Скрипаля». По их мнению, оценка властей Великобритании о «весьма вероятной» ответственности России и отсутствии «иного правдоподобного объяснения» верна. 

Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Автор: Виктория Разумовская
#ес #послы #дело скрипаля #высылка послов рф
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