Глава МВФ: Зоне евро необходим антикризисный фонд

Евросоюз активно обсуждает вопрос о масштабной реформе еврозоны.

Глава Международного валютного Фонда Кристин Лагард предложила создать в зоне евро антикризисный фонд. Возможность подобной реформы обсуждалась европейскими чиновниками еще в 2017 году.

Она заявила, что в случае масштабного европейского кризиса государства смогут получать отчисления из фонда, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Она добавила, что рассматривает возможность привлечения займов в антикризисный фонд, но в таком случае они будут погашаться странами-членами ЕС.