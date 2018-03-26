Габриэль: Германия вышлет четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль подтвердил, что в связи с «делом Скрипаля» из страны будут высланы четыре российских дипломата. Об говорится в заявлении главы дипведомства.

В микроблоге дипведомства в Twitter говорится, дипломатов высылают, так как Россия «не способствует прояснению инцидента».

Germany will expel four Russian diplomats. To this day #Russia has shown no efforts to support investigations after the #Salisbury attack. "The decision was not taken lightly", says FM @HeikoMaas. pic.twitter.com/FypOcf2PjM — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) March 26, 2018

Предполагается, что к похожим действиям готовы Франция и ряд других западных государств. Как писала газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники, возможно, что о высылке дипломатов будет заявлено в одно и то же время.