Мы в соц.сетях:
США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

 «Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове

«Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

 Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле

Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле
США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

 «Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове

«Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

 Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле

Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле
16:22   26 Марта 2018
Весь мир
64

Габриэль: Германия вышлет четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»

Габриэль: Германия вышлет четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль подтвердил, что в связи с «делом Скрипаля» из страны будут высланы четыре российских дипломата. Об говорится в заявлении главы дипведомства.

В микроблоге дипведомства в Twitter говорится, дипломатов высылают, так как Россия «не способствует прояснению инцидента». 

Предполагается, что к похожим действиям готовы Франция и ряд других западных государств. Как писала газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники, возможно, что о высылке дипломатов будет заявлено в одно и то же время.

Автор: Вячеслав Каширин
#германия #политика #весь мир #габриэль #высылка дипломатов #дело скрипаля
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм
Бывший посол США в ООН заявил о причастности Америки к поддержке турецких террористов. Эксперт уверен, что Трампа это не остановит в желании контролировать Сирию.
17:19   26 Марта 2018
32
Как помочь людям в Кемерове Россия

Как помочь людям в Кемерове

16:22   26 Марта 2018
2762
Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона Россия

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

14:02   26 Марта 2018
11579
Помочь пережить трагедию. Советы психолога Россия

Помочь пережить трагедию. Советы психолога

12:37   26 Марта 2018
986
Новости smi2.ru
Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

 Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Трагедия в Кемерове. Главное

Трагедия в Кемерове. Главное