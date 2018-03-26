Габриэль: Германия вышлет четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»
Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль подтвердил, что в связи с «делом Скрипаля» из страны будут высланы четыре российских дипломата. Об говорится в заявлении главы дипведомства.
В микроблоге дипведомства в Twitter говорится, дипломатов высылают, так как Россия «не способствует прояснению инцидента».
Предполагается, что к похожим действиям готовы Франция и ряд других западных государств. Как писала газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники, возможно, что о высылке дипломатов будет заявлено в одно и то же время.