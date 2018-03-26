Президент США распорядился выслать 60 российских дипломатов
Чиновник из администрации президента США сообщил, что Вашингтон решил выслать российских дипломатов и закрыть генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с британскими властями.
По его словам, американский лидер Дональд Трамп распорядился выслать десятки дипломатов РФ и закрыть российское консульство в Сиэтле. Вашингтон предпримет эти действия вместе с союзниками по Североатлантическому альянсу.
«В ответ на использование РФ боевого химического оружия в Великобритании», — добавил чиновник из американской администрации.