Президент США распорядился выслать 60 российских дипломатов

Чиновник из администрации президента США сообщил, что Вашингтон решил выслать российских дипломатов и закрыть генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с британскими властями.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп распорядился выслать десятки дипломатов РФ и закрыть российское консульство в Сиэтле. Вашингтон предпримет эти действия вместе с союзниками по Североатлантическому альянсу.