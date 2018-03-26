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«Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

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 Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле

Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле
16:14   26 Марта 2018
Весь мир
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Президент США распорядился выслать 60 российских дипломатов

Президент США распорядился выслать 60 российских дипломатов

Чиновник из администрации президента США сообщил, что Вашингтон решил выслать российских дипломатов и закрыть генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с британскими властями.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп распорядился выслать десятки дипломатов РФ и закрыть российское консульство в Сиэтле. Вашингтон предпримет эти действия вместе с союзниками по Североатлантическому альянсу.

«В ответ на использование РФ боевого химического оружия в Великобритании», — добавил чиновник из американской администрации.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #трамп #вашингтон #дипломат
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