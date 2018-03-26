«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

Организаторы готовятся к «бою» и идут на ухищрения, чтобы защитить тех, кто выйдет с портретами ветеранов, от действий СБУ и радикалов.

На Украине 9 мая вновь собираются провести акцию «Бессмертный полк», несмотря на прошлогодние репрессии со стороны властей в отношении ее активистов. Как рассказали корреспонденту ИА «Политика Сегодня» в оргкомитете акции, планируется, что в этом году на улицы украинских городов выйдут не менее миллиона человек с портретами своих предков, воевавших с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

«В 2017-м году на «Бессмертный полк Украины» вышло более 600 тысяч человек. Около 16 миллионов посмотрели акцию в эфире оппозиционного телеканала «Интер». После Майдана ни одна акция властей не собирала такое количество участников!» — рассказали организаторы.

Правда, не везде акция будет называться «Бессмертный полк». Например, в Киеве ее проведут под лозунгом «Никто не забыт! Ничто не забыто!». Это вынужденная формальность, объяснили устроители. Нужна, чтобы получить от властей разрешение на шествие. При этом в СМИ, а также на сайте проекта в режиме онлайн все мероприятия будут освещаться под единым названием — «Бессмертный полк». Инициаторы отметили что сайт проекта уже объединил организаторов акций в разных городах ( как правило, это общественные, ветеранские, патриотические организации, оппозиционные депутаты). Сейчас активно подключают волонтеров.

В частности, добровольцы будут обеспечивать безопасность участникам. Например, в Киеве охранять тех, кто публично почтит память участников Великой Отечественной, как и в прошлом году, будут члены Ассоциации «Будущее страны». Ее возглавляет оппозиционный журналист, общественный деятель Юрий Кот.

«Мы рассчитываем в этом году усилить защиту: по нашим данным, власть готовит радикалов, рассчитывая устроить «показательное противостояние», — рассказали корреспонденту ИА «Политика сегодня».

С репрессиями со стороны властей и радикалов устроители «Бессмертного полка» столкнулись лично в прошлом году: некоторых продержали под стражей СБУ до окончания акции, других блокировали в их квартирах. Звучали открытые призывы к расправе. Так, бывший кандидат в народные депутаты Всеволод Филимоненко разместил в интернете видеообращение, в котором обвинил организаторов акции в предательстве Украины и призвал расквитаться. В этот раз координаторы проекта приняли некоторые меры безопасности.

«В этом году, чтобы обезопасить себя и других организаторов, мы оставили для оперативной связи только электронные адреса и форму обратной связи. Также привлекли правозащитников, которые обещают отстоять каждого задержанного. К бою готовы. Победа будет за нами,» — заверили в оргкомитете.

Справка. «Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Каждый год в День Победы — 9 мая — участники проходят по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников войны. Движение «Бессмертный полк» в современном виде инициировано в 2011 году томскими журналистами. На сегодня движение охватывает более 80 государств и территорий.