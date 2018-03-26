Мы в соц.сетях:
США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

 «Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове

«Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

 Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле

Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле
США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

 «Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове

«Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

 Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле

Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле
16:03   26 Марта 2018
Весь мир
66

Американские «Патриоты» вышли из строя и рухнули на жилой район в Саудовской Аравии

Американские «Патриоты» вышли из строя и рухнули на жилой район в Саудовской Аравии

Ракеты-перехватчики американского производства MIM-104C комплекса Patriot PAC-2 SAM, выпущенные армией Саудовской Аравией для перехвата йеменских ракет, вышли из строя в полете. Об этом сообщает The Aviationist.

По данным издания, йеменские баллистические ракеты были успешно перехвачены, но при этом как минимум две ракеты-перехватчика дали сбой — одна из них взорвалась в воздухе сразу после запуска, а другая рухнула в жилой зоне. При этом представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией утверждает, что в жилой зоне упала не американская ракета, а обломки йеменской. Ранее сообщалось, что в результате падения ракеты погиб человек.

Журналисты The Aviationist также обратили внимание на видео инцидента, опубликованное в Twitter. На кадрах видно, как ракета приземляется в непосредственной близости от магазина, откуда ведется съемка.

В Йемене с 2014 года продолжается конфликт, в котором с одной стороны участвуют правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади, а с другой — повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла». Правительственные войска на земле и с воздуха поддерживает коалиция во главе.

Автор: Вячеслав Каширин
#чп #саудовская аравия #йемен #весь мир #patriot
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм
Бывший посол США в ООН заявил о причастности Америки к поддержке турецких террористов. Эксперт уверен, что Трампа это не остановит в желании контролировать Сирию.
17:19   26 Марта 2018
32
Как помочь людям в Кемерове Россия

Как помочь людям в Кемерове

16:22   26 Марта 2018
2553
Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона Россия

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

14:02   26 Марта 2018
11412
Помочь пережить трагедию. Советы психолога Россия

Помочь пережить трагедию. Советы психолога

12:37   26 Марта 2018
981
Новости smi2.ru
Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

 Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Трагедия в Кемерове. Главное

Трагедия в Кемерове. Главное