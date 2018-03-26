Американские «Патриоты» вышли из строя и рухнули на жилой район в Саудовской Аравии

Ракеты-перехватчики американского производства MIM-104C комплекса Patriot PAC-2 SAM, выпущенные армией Саудовской Аравией для перехвата йеменских ракет, вышли из строя в полете. Об этом сообщает The Aviationist.

По данным издания, йеменские баллистические ракеты были успешно перехвачены, но при этом как минимум две ракеты-перехватчика дали сбой — одна из них взорвалась в воздухе сразу после запуска, а другая рухнула в жилой зоне. При этом представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией утверждает, что в жилой зоне упала не американская ракета, а обломки йеменской. Ранее сообщалось, что в результате падения ракеты погиб человек.

Журналисты The Aviationist также обратили внимание на видео инцидента, опубликованное в Twitter. На кадрах видно, как ракета приземляется в непосредственной близости от магазина, откуда ведется съемка.

В Йемене с 2014 года продолжается конфликт, в котором с одной стороны участвуют правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади, а с другой — повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла». Правительственные войска на земле и с воздуха поддерживает коалиция во главе.