Мы в соц.сетях:
США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

 «Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове

«Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

 Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле

Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле
США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

 «Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове

«Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

 Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле

Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле
16:07   26 Марта 2018
Россия
37

«Артек» готов принять на реабилитацию пострадавших в кемеровском пожаре детей

«Артек» готов принять на реабилитацию пострадавших в кемеровском пожаре детей

Директор «Артека» Алексей Каспржак заявил о готовности международного детского центра принять на реабилитацию всех детей, пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. 

Сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что Каспржак провел переговоры с заместителем губернатора Кемеровской области Алексеем Зелениным и начальником департамента молодежной политики и спорта Антоном Пятовским. Он предложил политикам помощь по реабилитации детей, пострадавшим от пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», а также детям, которые потеряли родных. В «Артеке» детям окажут психологическую помощь и помогут придти в себя после после происшествия. 

Возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» произошло в минувшее воскресенье на верхнем этаже комплекса, где была расположена развлекательная зона с кинотеатрами, детскими комнатами, аттракционами и кафетериями. Число погибших в пожаре составляет 64 человека, более 40 человек обратились за медицинской помощью.

Спасатели извлекли 58 тел из под завалов, 17 уже прошли процедуру опознания.

По предварительной информации ущерб комплекса оценили в три миллиарда рублей.

В Кемеровской области со вторника объявлен трехдневный траур, отменены все культурно-развлекательные мероприятия.

По инциденту возбудили уголовное дело по трем статьям.

Этот пожар один из самых крупных по числу погибших за сто лет на территории РФ.

Автор: Екатерина Розина
#россия #дети #пожар #чп #артек #кемерово #реабилитация #зимняя вишня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм
Бывший посол США в ООН заявил о причастности Америки к поддержке турецких террористов. Эксперт уверен, что Трампа это не остановит в желании контролировать Сирию.
17:19   26 Марта 2018
32
Как помочь людям в Кемерове Россия

Как помочь людям в Кемерове

16:22   26 Марта 2018
2553
Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона Россия

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

14:02   26 Марта 2018
11412
Помочь пережить трагедию. Советы психолога Россия

Помочь пережить трагедию. Советы психолога

12:37   26 Марта 2018
981
Новости smi2.ru
Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

 Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Трагедия в Кемерове. Главное

Трагедия в Кемерове. Главное