«Артек» готов принять на реабилитацию пострадавших в кемеровском пожаре детей
Директор «Артека» Алексей Каспржак заявил о готовности международного детского центра принять на реабилитацию всех детей, пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
Сообщает ТАСС.
В сообщении говорится, что Каспржак провел переговоры с заместителем губернатора Кемеровской области Алексеем Зелениным и начальником департамента молодежной политики и спорта Антоном Пятовским. Он предложил политикам помощь по реабилитации детей, пострадавшим от пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», а также детям, которые потеряли родных. В «Артеке» детям окажут психологическую помощь и помогут придти в себя после после происшествия.
Возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» произошло в минувшее воскресенье на верхнем этаже комплекса, где была расположена развлекательная зона с кинотеатрами, детскими комнатами, аттракционами и кафетериями. Число погибших в пожаре составляет 64 человека, более 40 человек обратились за медицинской помощью.
Спасатели извлекли 58 тел из под завалов, 17 уже прошли процедуру опознания.
По предварительной информации ущерб комплекса оценили в три миллиарда рублей.
В Кемеровской области со вторника объявлен трехдневный траур, отменены все культурно-развлекательные мероприятия.
По инциденту возбудили уголовное дело по трем статьям.
Этот пожар один из самых крупных по числу погибших за сто лет на территории РФ.