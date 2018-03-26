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«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
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16:17   26 Марта 2018
Россия
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Российские туроператоры сообщили о беспрецедентном спросе на туры в Турцию

Российские туроператоры сообщили о беспрецедентном спросе на туры в Турцию

«Ассоциация туроператоров» сообщила, что спрос на турецкие курорты в ходе раннего бронирования 2018 года вырос в разы. 

В PEGAS Touristik назвали рост спроса на туры в Турцию «рекордным». Аналогичную оценку дали представители туроператора ANEX Tour. У  «Библио-Глобус» спрос на турецкие туры по раннему бронированию почти на 100% превышает показатели 2017 года. В TUI Россия увеличился спрос на 250%, у Coral Travel на 141%, а у туроператора Sunmar на 192%.

В «Ассоциация туроператоров» отметили, что россияне активно покупают туры в Турцию из-за больших скидок на этапе ранних продаж.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #турция #отдых #общество #тур
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