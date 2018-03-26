Российские туроператоры сообщили о беспрецедентном спросе на туры в Турцию

«Ассоциация туроператоров» сообщила, что спрос на турецкие курорты в ходе раннего бронирования 2018 года вырос в разы.

В PEGAS Touristik назвали рост спроса на туры в Турцию «рекордным». Аналогичную оценку дали представители туроператора ANEX Tour. У «Библио-Глобус» спрос на турецкие туры по раннему бронированию почти на 100% превышает показатели 2017 года. В TUI Россия увеличился спрос на 250%, у Coral Travel на 141%, а у туроператора Sunmar на 192%.

В «Ассоциация туроператоров» отметили, что россияне активно покупают туры в Турцию из-за больших скидок на этапе ранних продаж.