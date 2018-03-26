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16:15   26 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Пограничники Украины выявили нарушения при проверке документов судна «Норд» — источник

Пограничники Украины выявили нарушения при проверке документов судна «Норд» — источник

Источник ИА «Политика сегодня» сообщил, что судно «Норд», которое в понедельник задержала Госпогранслужба Украины, никогда не нарушало закон. Напомним, судно находилось в Азовском море и занималось рыбацким промыслом. 

По словам источника, днем 25 марта несколько украинских пограничников задержали «Норд» под предлогом проверки документов. В ходе осмотра они выявили ряд нарушений. В частности, у членов экипажа не было удостоверений личности, действительных на территории Украины. Все члены экипажа имели при себе российские паспорта, выданные в 2014 году в Керчи. Разрешение на промысел пограничники признали недействительным, поскольку судно, по их словам, украинское, а документ получен в территориальном надзорном органе в Ростове. 

Также пограничники заявили, что судно контролирует портнадзор города Керчи, а по их мнению, это должен делать портнадзор в Бердянске, поскольку до 2014 года корабль принадлежал Украине. Стоит отметить, что, по словам источника, судно «Норд» принадлежит Рыболовецкому колхозу имени Первого Мая, который зарегистрирован в Крыму, в городе Керчь. 

Капитану «Норда», Горбенко Владимиру, светит конфискация судна и до трех лет тюрьмы в Украине. 

Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #азовское море #судно норд
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