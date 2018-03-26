Отключившему пожарную сигнализацию охраннику ЧОП ТРЦ «Зимняя вишня» грозит до семи лет тюрьмы

Специалист по уголовному праву Алексей Синицын считает, что охранник, который отключил пожарную сигнализацию получит до семи лет тюремного заключения, сообщает РИА Новости.

Синицын объяснил, что действия охранника классифицируются по третьей части 219 статьи Уголовного кодекса, которая говорит о нарушении пожарной безопасности, это тяжкое преступление. По данной статье возможно в качестве наказания лишение свободы сроком до семи лет.

Накануне представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что сотрудник ЧОП отключил систему пожарной тревоги во время начала возгорания, мотивы его действий выясняются. Петренко добавила, что следствие решает вопрос о его задержании.

Возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» произошло в минувшее воскресенье на верхнем этаже комплекса, где была расположена развлекательная зона с кинотеатрами, детскими комнатами, аттракционами и кафетериями. Число погибших в пожаре составляет 64 человека, более 40 человек обратились за медицинской помощью.

Спасатели извлекли 58 тел из под завалов, 17 уже прошли процедуру опознания.

По предварительной информации ущерб комплекса оценили в три миллиарда рублей.

В Кемеровской области со вторника объявлен трехдневный траур, отменены все культурно-развлекательные мероприятия.

По инциденту возбудили уголовное дело по трем статьям.

Этот пожар один из самых крупных по числу погибших за сто лет на территории РФ.