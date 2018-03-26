Представительство Минобороны РФ может открыться в Лаосе

Российское военное ведомство может открыть свое представительство в Лаосе. В ближайшее время должно состояться подписание соглашения между Москвой и Вьентьяном.

В соглашении говорится, что содержать представительство будет Лаос. Содействию в решении всех вопросов способствует руководитель представительства. Он же является главным среди военных специалистов России, которые находятся в Лаосе. Отмечается, что в военных действиях на территории страны работники представительства и их семьи участвовать не будут.

Также согласно договору руководитель представительства будет иметь право наносить визит в те подразделения Лаоса, где есть российская техника на вооружении.