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15:31   26 Марта 2018
Россия
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Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Устроившие поджог в Кемерове подростки выжили — замгубернатора области

Подростки, которые, по одной из версий, устроили пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, спаслись. Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

По этой версии предполагается, что кто-то из детей принес в комнату с батутами зажигалку и поджег поролон. Именно батутную комнату считают очагом возгорания, а поролон является сильно горючим материалом. По словам Чернова, уже стало известно, что подростки, устроившие поджог, остались в живых.

Существует и другая версия — причиной пожара стало электрозамыкание. В пользу данной версии говорят показания многих местных жителей, которые рассказывали, что в «Зимней вишне» уже возникали проблемы с электричеством.

Ранее стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев уже до конца дня распорядился решить все вопросы с предоставлением компенсации родным погибших.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #пожар #чп #кемерово #поджигатель #зимняя вишня
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