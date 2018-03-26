Как помочь людям в Кемерове

Трагедия в кемеровском торговом центре не оставила равнодушным никого, в том числе и редакцию ИА «Политика Сегодня». Агентство узнало, какая помощь нужна близким погибших и пострадавшим в пожаре.

Пожар в Кемерове разгорелся накануне днем. Жертвами трагедии стали 64 человека, в частности, дети. На лечении в больницах остаются 11 пострадавших. Двое из них - 11-летний мальчик и молодой человек 18 лет - находятся в тяжелом состоянии. Остальные поступили в медучреждение с отравлением угарным газом различной степени. Врачи располагают всеми необходимыми для их лечения средствами.

Однако пожар затронул намного больше людей. Родные и близкие погибших переживают утрату. Пострадавшие потеряли в огне родственников.

Власти страны делают все, чтобы помочь жителям Кемерова. Но не все зависит от них. Чрезвычайно важно участие каждого человека.

Пострадавшим при пожаре требуется кровь. В Кемерове организовано несколько пунктов сдачи, в частности, в Кемеровском областном центре крови по адресу Октябрьский 22а, корпус 7. К настоящему времени врачи собрали достаточно, однако в любой момент может понадобиться еще. Узнать о необходимости крови и записаться на сдачу можно по телефону +7 (3842) 52-22-74.

Помочь разобраться в ситуации просит Следственный комитет России. Правоохранители обратились к очевидцам трагедии и тем, кто часто посещали торговый центр. Те, кому есть, что рассказать следователям, могут пообщаться с ними по телефонам:

+7 (38-42) 36-99-83,

+7 960 924-22-70,

+7 909 517-00-98

Не остался в стороне также российский Красный крест. Организация объявила сбор средств для семей пострадавших при пожаре. Перевести деньги предлагается через сайт Красного креста, а также по реквизитам:

Кемеровское региональное

Отделениеобщероссийской общественной организации

«Российский Красный Крест»

ИНН/КПП 4 207 013 405 / 420 501 001

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Расчетный счет 40 703 810 426 020 102 144

Кор.счет 30 101 810 200 000 000 000

БИК 43 207 612

Назначение платежа нужно указать следующее: оказание помощи пострадавшим при пожаре.

Редакция ИА «Политика Сегодня» напоминает об угрозе мошенничества. Не стоит отправлять деньги по непроверенным каналам.

Руководитель мобильной бригады Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Ростислав Прокопишин также призвал тех, кто знакомы с пострадавшими или родными погибших, не оставлять их в одиночестве. Человек, который внезапно потерял близкого, лишается кусочка личности. Ему требуется поддержка.

Особое внимание эксперт просит обратить на тех, кто эмоционально не реагирует на трагедию. Такое поведение может привести к расстройству психики. Кроме того, Прокопишин настоятельно рекомендует не давать человеку, потерявшему близкого, никакие лекарства, в частности антидепрессанты, без ведома врача.

Если ваши близкие 25 марта оказались неподалеку от места происшествия и не выходят на связь, вы можете обратиться в Главное управление МЧС РФ по Кемеровской области по телефону «Горячей линии» +7 (3842) 58-23-33. Оператор ознакомит вас со списком пострадавших, данными об их местонахождении и состоянии.