Мы в соц.сетях:
США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

 «Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове

«Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

 Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле

Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле
США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

США не исчерпали потенциал ухудшения отношений с РФ — Пушков

 «Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове

«Дышать было почти невозможно»: Очевидец о пожаре и работе спасателей в Кемерове
«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

«Бессмертный полк» на Украине готовят «по-партизански»

 Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Украина высылает российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

Канада приняла решение о высылке четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

 Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле

Власти США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле
16:22   26 Марта 2018
Россия
2553

Как помочь людям в Кемерове

Как помочь людям в Кемерове

Трагедия в кемеровском торговом центре не оставила равнодушным никого, в том числе и редакцию ИА «Политика Сегодня». Агентство узнало, какая помощь нужна близким погибших и пострадавшим в пожаре.

Пожар в Кемерове разгорелся накануне днем. Жертвами трагедии стали 64 человека, в частности, дети. На лечении в больницах остаются 11 пострадавших. Двое из них - 11-летний мальчик и молодой человек 18 лет - находятся в тяжелом состоянии. Остальные поступили в медучреждение с отравлением угарным газом различной степени. Врачи располагают всеми необходимыми для их лечения средствами.

Однако пожар затронул намного больше людей. Родные и близкие погибших переживают утрату. Пострадавшие потеряли в огне родственников.

Власти страны делают все, чтобы помочь жителям Кемерова. Но не все зависит от них. Чрезвычайно важно участие каждого человека.

Пострадавшим при пожаре требуется кровь. В Кемерове организовано несколько пунктов сдачи, в частности, в Кемеровском областном центре крови по адресу Октябрьский 22а, корпус 7. К настоящему времени врачи собрали достаточно, однако в любой момент может понадобиться еще. Узнать о необходимости крови и записаться на сдачу можно по телефону +7 (3842) 52-22-74.

Помочь разобраться в ситуации просит Следственный комитет России. Правоохранители обратились к очевидцам трагедии и тем, кто часто посещали торговый центр. Те, кому есть, что рассказать следователям, могут пообщаться с ними по телефонам:

  • +7 (38-42) 36-99-83, 
  • +7 960 924-22-70, 
  • +7 909 517-00-98

Не остался в стороне также российский Красный крест. Организация объявила сбор средств для семей пострадавших при пожаре. Перевести деньги предлагается через сайт Красного креста, а также по реквизитам: 

Кемеровское региональное

Отделениеобщероссийской общественной организации

«Российский Красный Крест»

ИНН/КПП 4 207 013 405 / 420 501 001

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Расчетный счет 40 703 810 426 020 102 144

Кор.счет 30 101 810 200 000 000 000

БИК 43 207 612

Назначение платежа нужно указать следующее: оказание помощи пострадавшим при пожаре.

Редакция ИА «Политика Сегодня» напоминает об угрозе мошенничества. Не стоит отправлять деньги по непроверенным каналам.

Руководитель мобильной бригады Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Ростислав Прокопишин также призвал тех, кто знакомы с пострадавшими или родными погибших, не оставлять их в одиночестве. Человек, который внезапно потерял близкого, лишается кусочка личности. Ему требуется поддержка.

Особое внимание эксперт просит обратить на тех, кто эмоционально не реагирует на трагедию. Такое поведение может привести к расстройству психики. Кроме того, Прокопишин настоятельно рекомендует не давать человеку, потерявшему близкого, никакие лекарства, в частности антидепрессанты, без ведома врача.

Если ваши близкие 25 марта оказались неподалеку от места происшествия и не выходят на связь, вы можете обратиться в Главное управление МЧС РФ по Кемеровской области по телефону «Горячей линии» +7 (3842) 58-23-33. Оператор ознакомит вас со списком пострадавших, данными об их местонахождении и состоянии.

Автор: Юлия Халус
#россия #пожар #происшествия #чп #кемерово #новости #зимняя вишня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм Весь мир
Out of control. Под американской крышей пророс курдский терроризм и сепаратизм
Бывший посол США в ООН заявил о причастности Америки к поддержке турецких террористов. Эксперт уверен, что Трампа это не остановит в желании контролировать Сирию.
17:19   26 Марта 2018
32
Как помочь людям в Кемерове Россия

Как помочь людям в Кемерове

16:22   26 Марта 2018
2553
Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона Россия

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

14:02   26 Марта 2018
11412
Помочь пережить трагедию. Советы психолога Россия

Помочь пережить трагедию. Советы психолога

12:37   26 Марта 2018
981
Новости smi2.ru
Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

 Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Трагедия в Кемерове. Главное

Трагедия в Кемерове. Главное