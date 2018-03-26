В Кемерове организуют похороны 18 опознанных жертв пожара в ТЦ

Представитель МЧС РФ сообщил, что в Кемерове организуют похороны 18 опознанных жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

???? Камера видеонаблюдения из в ТЦ «Зимняя вишня». Момент начала пожара... pic.twitter.com/OkJqZEaPh8 — ₖₒₜ™ (@putincize) 26 марта 2018 г.

ТЦ сгорел в воскресенье, 25 марта. Сначала загорелся последний этаж, где располагались три кинозала и детские игровые зоны. Дым за несколько секунд заполнил помещение. Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщал, что погибли 64 человека. Спасатели достали тела 58 жертв.