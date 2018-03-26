В Кемерове организуют похороны 18 опознанных жертв пожара в ТЦ
Представитель МЧС РФ сообщил, что в Кемерове организуют похороны 18 опознанных жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
???? Камера видеонаблюдения из в ТЦ «Зимняя вишня». Момент начала пожара... pic.twitter.com/OkJqZEaPh8— ₖₒₜ™ (@putincize) 26 марта 2018 г.
ТЦ сгорел в воскресенье, 25 марта. Сначала загорелся последний этаж, где располагались три кинозала и детские игровые зоны. Дым за несколько секунд заполнил помещение. Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщал, что погибли 64 человека. Спасатели достали тела 58 жертв.
Сегодня кинотеатр «Зимняя вишня» предлагает своим гостям: 3 комфортабельных кинозала на 542 места (1 зал - 256 мест., и 3 залы по 143 места)#кемерово pic.twitter.com/S5UAbshD20— microS (@mikuroheishi) March 26, 2018