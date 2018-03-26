Пожарные выходы ТРЦ «Зимняя вишня» были заблокированы возможны и другие серьезные нарушения — СК РФ

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что во время трагедии пожарные выходы комплекса были заблокированы, следствие проводит проверку других нарушений работы ТРЦ.

Петренко сообщила, что по завершению проведения ряда проверок и судебных экспертиз, следствие огласит окончательную версию причины пожара и назовет виновных происшествия.

В настоящий момент следствие собирается задержать сотрудника частного охранного предприятия, который отключил сигнализацию пожарной тревоги во время начала возгорания.

Возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» произошло в минувшее воскресенье на верхнем этаже комплекса, где была расположена развлекательная зона с кинотеатрами, детскими комнатами, аттракционами и кафетериями. Число погибших в пожаре составляет 64 человека, более 40 человек обратились за медицинской помощью.

Спасатели продолжают вести работу, несмотря на неустойчивость конструкции, 58 тел извлечено из под завалов, 17 уже прошли процедуру опознания.

По предварительной информации ущерб комплекса оценили в три миллиарда рублей.

В Кемеровской области со вторника объявлен трехдневный траур, отменены все культурно-развлекательные мероприятия.

По инциденту возбудили уголовное дело по трем статьям.