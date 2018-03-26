Председатель СК РФ Бастрыкин лично руководит работой следователей после трагедии в Кемерове  

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль работу следователей после пожара в ТРЦ «Зимняя вишея» в Кемерове. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Бастрыкин уже в курсе первых результатов расследования, ему доложили о задержании четверых подозреваемых, ими оказались технический директор компании-собственника комплекса, арендатор помещения, где начался пожар, сотрудник и руководитель организации, которые отвечали за сигнал пожарной тревоги. Под руководством Бастрыкина следователи уже провели допрос.

В сообщении говорится, что пожар в комплексе начался на верхнем этаже, где находилась развлекательная зона с несколькими кинозалами, детскими зонами, аттракционами и кафетериями.

Возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» произошло в минувшее воскресенье. Число погибших в пожаре составляет 64 человека, более 40 человек обратились за медицинской помощью.

Спасатели продолжают вести работу, несмотря на неустойчивость конструкции, 58 тел извлечено из под завалов, 17 уже прошли процедуру опознания.

По предварительной информации ущерб комплекса оценили в три миллиарда рублей.

В Кемеровской области со вторника объявлен трехдневный траур, отменены все культурно-развлекательные мероприятия.

По инциденту возбудили уголовное дело по трем статьям.