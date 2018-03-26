Хакуна Матата, или Как Россия возвращается в Кению

Товарооборот между странами вырос на четверть. Для российских чартеров Кения отменила сборы.

«В Кении все хакуна матата!» (в переводе с суахили «безаботная жизнь»), — воскликнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, приехав в восточно-африканскую республику в 2015 году. Этот визит заметно активизировал отношения Кении и России: в том же году в Москве побывала делегация кенийских парламентариев, через год в России подписали Соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Кения, на форуме «Атомэкспо-2016» подписали меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией «Росатом» и Кенийским советом по атомной энергетике.

«Россия возвращается в Африку, откуда мы ушли в в конце 1980-х годов и в 1990-е годы, — рассказал корреспонденту ИА «Политика Сегодня» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — Наше место там быстро заняли другие партнеры — США и Китай. Но Россия постепенно усиливает свое влияние на континенте. Свидетельство тому - поездка главы МИД РФ Сергея Лавров по Африке».

Потенциал сотрудничества между Россией и Кенией очень большой, считает Джабаров. Но на восстановление того, что было разрушено потребуется время. Пока, по оценке сенатора, процесс идет медленно из-за объективных сложностей внутри обеих стран. Хотя динамика положительная. Так, за неполный 2017 год товарооборот России с Кенией превысил 259 миллионов долларов США. Это на 25,79% больше, чем в 2016 году.

Первую строчку в экспорте России в восточно-африканскую республику занимают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в частности, зерно, а также металлы. Из Кении, в свою очередь, в Россию поставляют фрукты, орехи, табак и его заменители. По этим товарам отмечен наибольший прирост.

Помимо сельского хозяйства Африка интересна для крупного российского бизнеса как перспективный объект для инвестиций в сфере энергетики. На международном форуме «Атомэкспо» госкорпорация «Росатом» и Кенийский совет по атомной энергетике подписали меморандум о взаимопонимании. Документ обеспечивает условия для проектирования, строительства и эксплуатации ядерных энергетических и исследовательских реакторов. В частности, в Кении планируется построить первую атомную электростанцию.

Туризм - еще одно перспективное направление.

«Россияне с большим интересом смотрят на Кению. Это уникальная страна с ее природными ресурсами и возможностями в плане туризма», — сказал Джабаров.

В Кении, омываемой Индийским океаном, находятся саванны, озера, горные хребты. В столице страны - Найроби - туристам предлагают отправиться на сафари в заповедник Масаи-Мара, в котором ежегодно мигрирует более миллиона антилоп гну, и национальный парк Амбосели, из которого открывается великолепный вид на вулкан Килиманджаро высотой 5895 метров, расположенный в Танзании.

Толчок развитию сотрудничества в плане туризма, безусловно, должно дать повышение безопасности в Кении. Еще пару лет назад в республике активно действовали исламисты сомалийской террористической организации «Аш-Шабаб» (филиал ИГ, террористической организации запрещенной в России). Однако в конце 2017 года власти Сомали заявили о разгроме группировки.

Управление по туризму Кении заявило о расширении маркетинговой кампании в России для привлечения туристов. Речь идет о запущенной программе по поощрению развития авиасообщения, которая отменяет сборы за посадку чартеров в аэропортах Момбасы и Малинди.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, отдых в Кении относится к премиальной линейке.