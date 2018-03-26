Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове

Глава КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью людей на пожаре в Кемерове. Телеграмма со словами сочувствия была направлена главе российского государства Владимиру Путину.

В телеграмме говорится, что все правительство Китая, а также весь китайский народ выражает глубокую скорбь по погибшим. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В торговом центре в Кемерове произошел пожар, который повлек гибель 64 человек. 45 человек пострадали.