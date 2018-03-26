Семьи погибших при пожаре в Кемерове получат от правительства по миллиону рублей — Медведев

Правительство России выплатит по одному миллиону рублей за каждого погибшего при пожаре торговом центре в Кемерове. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, помощь семьям погибших будет оказана в рамках существующих правил из резервного фонда в размере миллиона рублей за каждого погибшего. В связи с этим поручил уже до конца дня подготовить все нормативные решения, чтобы люди получили эти средства как можно быстрее.