Опубликовано видео момента начала пожара в ТЦ в Кемерове
Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове сгорел в воскресенье, 25 марта. Сначала загорелся верхний этаж, где располагались кинозалы и детские игровые зоны.
???? Камера видеонаблюдения из в ТЦ «Зимняя вишня». Момент начала пожара... pic.twitter.com/OkJqZEaPh8— ₖₒₜ™ (@putincize) 26 марта 2018 г.
Камера видеонаблюдения из ТЦ «Зимняя вишня» засняла момент начала пожара. На опубликованных кадрах видно, что игровая зона загорелась за несколько секунд и дым моментально заполнил помещение. Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщал, что погибли 64 человека. Спасатели достали из-под завалов тела 58 жертв.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. pic.twitter.com/kFGfIBASS7— Oleska ProV (@evilcarr0t) 26 марта 2018 г.