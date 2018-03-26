Меркель потрясена трагедией в Кемерове и выражает соболезнования

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт поделился, что Ангелу Меркель потрясли кадры с места происшествия в ТРЦ «Зимняя вишня», в связи с этим канцлер Германии направила телеграмму Путину.

В сообщении говорится, что весь народ Германии скорбит вместе с Россией. Меркель выразила соболезнования всем, кого затронула трагедия, а также их близким, она разделяет горе населения Кемерова.

Возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» произошло в минувшее воскресенье. Число погибших в пожаре составляет 64 человека, более 40 человек обратились за медицинской помощью.

Спасатели продолжают вести работу, несмотря на неустойчивость конструкции, 58 тел извлечено из под завалов, 17 уже прошли процедуру опознания.

По предварительной информации ущерб комплекса оценили в три миллиарда рублей.

В Кемеровской области со вторника объявлен трехдневный траур, отменены все культурно-развлекательные мероприятия.

По инциденту возбудили уголовное дело по трем статьям.