Следователи допросили свыше 70 свидетелей трагедии в Кемерове

Кроме того, СК РФ ранее задержало и допросило четверых фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Об этом в понедельник рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.

Пожар в кемеровском торговом центре разгорелся днем 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе дети.

Следственный Комитет просит всех потерпевших и очевидцев пожара в Кемерове позвонить следователям и рассказать всё, что известно о трагедии: