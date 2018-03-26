Следователи допросили свыше 70 свидетелей трагедии в Кемерове
Кроме того, СК РФ ранее задержало и допросило четверых фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Об этом в понедельник рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.
Пожар в кемеровском торговом центре разгорелся днем 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе дети.
Следственный Комитет просит всех потерпевших и очевидцев пожара в Кемерове позвонить следователям и рассказать всё, что известно о трагедии:
- +7 (38-42) 36-99-83,
- +7 960 924-22-70,
- +7 909 517-00-98