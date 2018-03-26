СК РФ решает вопрос о задержании охранника ТЦ в Кемерове, отключившего систему оповещения

В настоящее время в Следственном комитете России решается вопрос о задержании сотрудника частного охранного предприятия, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения в торговом центре «Зимняя вишня».

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, это будет уже пятый подозреваемый по делу о пожаре в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове, произошедшем в минувшее воскресенье. В результате инцидента погибли 64 человека. Более половины из них дети.