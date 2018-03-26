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 Спецслужбы Литвы считают Россию главной угрозой нацбезопасности

Спецслужбы Литвы считают Россию главной угрозой нацбезопасности
15:09   26 Марта 2018
Весь мир
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Спецслужбы Литвы считают Россию главной угрозой нацбезопасности

Спецслужбы Литвы считают Россию главной угрозой нацбезопасности

Сотрудники литовского департамента госбезопасности и второго департамента оперативных служб при военном ведомстве республики составили отчет, согласно которому главной угрозой национальной безопасности Литвы является Россия. В докладе отмечается, что непосредственной военной угрозы для страны нет.

«Основная угроза национальной безопасности Литвы исходит из агрессивных намерений и действий России», — сказано в отчете.

Отмечается, что военная угроза невелика по причине роста сил стран Балтии, а также развертывания подразделений НАТО в регионе. Сотрудники спецслужб также выразили беспокойство из-за «усиления зависимости Белоруссии от России», поскольку в связи с этим, по их мнению, может возрасти риск использования сил страны против соседних государств, в том числе Литвы.

Стоит отметить, что Москва неоднократно говорила, что Россия не собирается нападать на какую-либо страну НАТО. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в НАТО об этом знают, однако пользуются поводом, чтобы разместить у российских границ свои силы.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #политика #литва #спецслужбы #весь мир #нацбезопасность
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