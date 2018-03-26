Последствия пожара в Кемерове ликвидирует 841 спасатель

Заместитель главы МЧС РФ Владлен Аксенов сообщил, что спасатели ликвидируют последствия пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

По его словам, привлекли группировку сил и средств в составе 841 человека и 195 единиц техники. ТЦ «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Сначала загорелся верхний этаж, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека.