Последствия пожара в Кемерове ликвидирует 841 спасатель
Заместитель главы МЧС РФ Владлен Аксенов сообщил, что спасатели ликвидируют последствия пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
По его словам, привлекли группировку сил и средств в составе 841 человека и 195 единиц техники. ТЦ «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Сначала загорелся верхний этаж, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека.
???? Камера видеонаблюдения из в ТЦ «Зимняя вишня». Момент начала пожара... pic.twitter.com/OkJqZEaPh8— ₖₒₜ™ (@putincize) 26 марта 2018 г.