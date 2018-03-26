Лукашенко выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове

Соболезнования в связи с гибелью людей на пожаре в торговом центре в Кемерове выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Слова соболезнования направлены президенту России Владимиру Путину, губернатору Кемеровской области Аману Тулееву и родственникам погибших.

«Чувства скорби и сострадания переполняют сердца белорусов. В этот тяжелый момент мы — рядом, полностью разделяем страшное горе», — приводятся слова белорусского президента на официальном сайте.

Ранее соболезнования выразили посол Великобритании в России Лори Бристоу, а также президент Казахстана и канцлер ФРГ.

Напомним, ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове загорелся 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека.