Знаменосец почетного караула почувствовал себя плохо во время выступления Порошенко

Солдату почетного караула стало плохо во время выступления президента Украины Петра Порошенко на праздновании годовщины Национальной гвардии. Трансляцию церемонии вел телеканал «112 Украина»

По обе стороны от главы государства стояли два знаменосца. Когда Порошенко объявил минуту молчания в честь погибших бойцов Нацгвардии, один из знаменосцев пошатнулся, а затем прислонился спиной к забору. К нему сразу подошли несколько человек, чтобы увести. Место выбывшего солдата занял другой военнослужащий.