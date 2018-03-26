Россия и Катар подпишут двусторонние соглашения в рамках визита шейха Тамима бен Хамада Аль Тани — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ряд двусторонних соглашений между Россией и Катаром будут подписаны во время визита в РФ эмира государства шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Песков сообщил, что президент Путин собирается провести приватную беседу с эмиром, после чего будут организованы переговоры во время рабочего обеда. Лидеры будут обсуждать развитие российско-катарского сотрудничества в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Дипломат уточнил, что помимо встречи с эмиром, Путин проведет и другие встречи, а также телефонные переговоры.

Журналисты задали представителю Кремля вопрос о соглашениях, Песков ответил, что несколько из них будут подписаны в Кремле во время общения лидеров, остальные же позже на полях визита. Песков добавил, что главы государств запланировали широкий спектр обсуждения российско-катарских отношений.