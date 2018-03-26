Мы в соц.сетях:
Представительство Минобороны РФ может открыться в Лаосе

Представительство Минобороны РФ может открыться в Лаосе

 В Кемерове организуют похороны 18 опознанных жертв пожара в ТЦ

В Кемерове организуют похороны 18 опознанных жертв пожара в ТЦ
Знаменосец почетного караула почувствовал себя плохо во время выступления Порошенко

Знаменосец почетного караула почувствовал себя плохо во время выступления Порошенко

 Судно под российским флагом было задержано на Украине

Судно под российским флагом было задержано на Украине
Россия поможет Мадагаскару в преодолении «цифрового неравенства»

Россия поможет Мадагаскару в преодолении «цифрового неравенства»

 Спецслужбы Литвы считают Россию главной угрозой нацбезопасности

Спецслужбы Литвы считают Россию главной угрозой нацбезопасности
Представительство Минобороны РФ может открыться в Лаосе

Представительство Минобороны РФ может открыться в Лаосе

 В Кемерове организуют похороны 18 опознанных жертв пожара в ТЦ

В Кемерове организуют похороны 18 опознанных жертв пожара в ТЦ
Знаменосец почетного караула почувствовал себя плохо во время выступления Порошенко

Знаменосец почетного караула почувствовал себя плохо во время выступления Порошенко

 Судно под российским флагом было задержано на Украине

Судно под российским флагом было задержано на Украине
Россия поможет Мадагаскару в преодолении «цифрового неравенства»

Россия поможет Мадагаскару в преодолении «цифрового неравенства»

 Спецслужбы Литвы считают Россию главной угрозой нацбезопасности

Спецслужбы Литвы считают Россию главной угрозой нацбезопасности
14:45   26 Марта 2018
Россия
50

Россия и Катар подпишут двусторонние соглашения в рамках визита шейха Тамима бен Хамада Аль Тани — Песков

Россия и Катар подпишут двусторонние соглашения в рамках визита шейха Тамима бен Хамада Аль Тани — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ряд двусторонних соглашений между Россией и Катаром будут подписаны во время визита в РФ эмира государства шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Песков сообщил, что президент Путин собирается провести приватную беседу с эмиром, после чего будут организованы переговоры во время рабочего обеда. Лидеры будут обсуждать развитие российско-катарского сотрудничества в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах. 

Дипломат уточнил, что помимо встречи с эмиром, Путин проведет и другие встречи, а также телефонные переговоры.

Журналисты задали представителю Кремля вопрос о соглашениях, Песков ответил, что несколько из них будут подписаны в Кремле во время общения лидеров, остальные же позже на полях визита. Песков добавил, что главы государств запланировали широкий спектр обсуждения российско-катарских отношений.

Автор: Олег Королев
#россия #путин #политика #визит #общество #весь мир #катар #эмир катара
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона Россия
Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона
Официальный представитель МИД РФ объяснила, зачем российских послов вызывают в Латвии, Литве и Эстонии.
14:02   26 Марта 2018
8401
Помочь пережить трагедию. Советы психолога Россия

Помочь пережить трагедию. Советы психолога

12:37   26 Марта 2018
819
Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением Россия

Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

10:57   26 Марта 2018
6478
Меркель предрекли последний срок Весь мир

Меркель предрекли последний срок

12:51   25 Марта 2018
13138
Новости smi2.ru
Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

 Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

 Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Трагедия в Кемерове. Главное

Трагедия в Кемерове. Главное