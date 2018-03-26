Генпрокуратура РФ поручила проверить соблюдение правил пожарной безопасности во всех ТРЦ

Особое внимание в ведомстве призвали обратить на работоспособность систем сигнализации и пожаротушения.

Такое поручение дал первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман.

Проверить все торговые комплексы страны, где имеются развлекательные центры, решили после трагедии в городе Кемерово. В местном торговом центре «Зимняя вишня» накануне разгорелся пожар, жертвами которого стали 64 человека, в частности, дети. Правоохранители уточнили, что система сигнализации, установленная в здании, после возникновения огня не сработала.

Буксман поручил региональным прокурорам проверить все ТЦ вместе со спасателями. В случае если нарушения законодательства о пожарной безопасности выявят, прокурорам предписано незамедлительно отреагировать.