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14:44   26 Марта 2018
Россия
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Генпрокуратура РФ поручила проверить соблюдение правил пожарной безопасности во всех ТРЦ

Генпрокуратура РФ поручила проверить соблюдение правил пожарной безопасности во всех ТРЦ

Особое внимание в ведомстве призвали обратить на работоспособность систем сигнализации и пожаротушения.

Такое поручение дал первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман.

Проверить все торговые комплексы страны, где имеются развлекательные центры, решили после трагедии в городе Кемерово. В местном торговом центре «Зимняя вишня» накануне разгорелся пожар, жертвами которого стали 64 человека, в частности, дети. Правоохранители уточнили, что система сигнализации, установленная в здании, после возникновения огня не сработала.

Буксман поручил региональным прокурорам проверить все ТЦ вместе со спасателями. В случае если нарушения законодательства о пожарной безопасности выявят, прокурорам предписано незамедлительно отреагировать.

Автор: Юлия Халус
#россия #пожар #происшествия #генпрокуратура #чп #кемерово #новости
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