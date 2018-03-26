МЧС: Обследованы сто процентов всех этажей сгоревшего кемеровского ТЦ

Спасатели полностью обследовали все этажи торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где накануне произошел сильный пожар. Заместитель главы МЧС РФ Владлен Аксенов уточнил, что обследованы сто процентов площади этажей. Он также отметил, что от строительного мусора зачищен третий этаж торгового центра.

Напомним, очаг возгорания находился на последнем этаже, где был кинотеатр и детские аттракционы и игровые автоматы. Жертвами пожара стали 64 человека, согласно последним данным.