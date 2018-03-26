Спасатели достали тела 58 человек из-под завалов сгоревшего ТЦ в Кемерово
Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово тела жертв.
Информационное агентство Интерфакс передает, что достали тела 58 человек. На месте случившегося продолжают работать спасатели. ТЦ «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека. Для ликвидации последствий пожара привлекли 195 единиц техники и более 800 спасателей.
В Кемерово организовывали сбор донорской крови для пострадавших при пожаре. С 8-00 идет прием. Адрес: Октябрьский проспект, 22. Спасибо большое вам, люди...#Россия #Russia #Общество #помощь #трагедия_Кемерово #FKR pic.twitter.com/JTR8inVw8y— Дульсинея неСтобой (@znamenushka) March 26, 2018