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14:23   26 Марта 2018
Россия
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Путин отметил важность объединения ресурсов для высоких научных достижений

Путин отметил важность объединения ресурсов для высоких научных достижений

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников конференции «ОИЯИ: 25 лет новой эры». В приветствии он написал, что объединение национальных ресурсов важно для достижения высоких результатов в науке.

Российский лидер отметил важность объединения усилий разных стран для развития мировой науки и высоко оценил вклад в это дело Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Он подчеркнул, что созданная 25 лет назад группой государств организация накопила огромный опыт, о чем свидетельствуют впечатляющие результаты.

По словам Путина, именно благодаря вкладу всех участников ОИЯИ находится на лидирующих позициях в мире по целому ряду направлений современной физики, проводит уникальные исследования. Президент выразил уверенность в том, что высокая степень кооперации и плодотворный обмен идеями помогут и впредь добиваться успехов, в том числе в крупномасштабных проектах класса «мегайенс».

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #общество #оияи
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