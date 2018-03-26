Путин отметил важность объединения ресурсов для высоких научных достижений

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников конференции «ОИЯИ: 25 лет новой эры». В приветствии он написал, что объединение национальных ресурсов важно для достижения высоких результатов в науке.

Российский лидер отметил важность объединения усилий разных стран для развития мировой науки и высоко оценил вклад в это дело Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Он подчеркнул, что созданная 25 лет назад группой государств организация накопила огромный опыт, о чем свидетельствуют впечатляющие результаты.

По словам Путина, именно благодаря вкладу всех участников ОИЯИ находится на лидирующих позициях в мире по целому ряду направлений современной физики, проводит уникальные исследования. Президент выразил уверенность в том, что высокая степень кооперации и плодотворный обмен идеями помогут и впредь добиваться успехов, в том числе в крупномасштабных проектах класса «мегайенс».