Семнадцать жертв пожара в Кемерове опознаны

Замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщил, что 17 тел погибших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове были опознаны.

На селекторном совещании Аксенов заявил, что процедура по опознанию уже проведена с 17 погибшими.

Возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» произошло в минувшее воскресенье. Число погибших в пожаре составляет 64 человека, более 40 человек обратились за медицинской помощью.

Спасатели продолжают вести работу, несмотря на неустойчивость конструкции.

По предварительной информации ущерб комплекса оценили в три миллиарда рублей.

В Кемеровской области со вторника объявлен трехдневный траур, отменены все культурно-развлекательные мероприятия.

По инциденту возбудили уголовное дело по трем статьям.