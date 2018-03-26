Россия поможет Мадагаскару в преодолении «цифрового неравенства»

Российские специалисты готовы помочь Мадагаскару в решении проблемы «цифрового неравенства», актуальной для жителей острова. Эксперт по информационной безопасности Александр Власов видит потенциал для сотрудничества между странами.

Ранее представители России посетили Мадагаскар, чтобы обсудить возможности сотрудничества в торгово-экономической отрасли. Помимо традиционных направлений взаимодействия, таких как туризм, медицина и энергетика стороны обсудили и вопросы развития высоких технологий, среди которых майнинг криптовалют и совершенствование информационных систем безопасности.

В комментарии «Экономике сегодня» эксперт Александр Власов пояснил, каковы основные перспективы развития сотрудничества между Россией и Мадагаскаром. Он отметил, что технологические возможности острова пока что плохо изучены. Интерес России к Мадагаскару носит скорее геополитический характер: наша страна стремиться вернуть себе мировое влияние и готова конкурировать с Китаем за влияние в регионе.

По мнению Власова, России стоит оказать Мадагаскару помощь в развитии инновационных технологий. Тем более, российские специалисты обладают всеми необходимыми знаниями в подобных областях.

Например, острову необходима модернизация сотовой телефонной связи: мобильные телефоны используют устаревший стандарт GSM-900, а приемопередающая аппаратура работает только в крупных городах и на главных дорогах. Российские эксперты с легкостью могут решить данную проблему.

Качество интернет-соединения на Мадагаскаре также оставляет желать лучшего: им пользуется только два миллиона жителей, выход в сеть возможен только с помощью оптоволокна или спутника. Российские эксперты могут помочь острову и с этим.

Проблема «цифрового неравенства» актуальна не только для Мадагаскара, но и для всей Африки в целом. Именно поэтому жителям региона необходима финансовая поддержка, а также гранты и специалисты из развитых стран. Власов резюмирует: сначала странам Африки при поддержке России необходимо преодолеть цифровой разрыв с ведущими странами, а потом заняться решением проблемы «цифрового неравенства» внутри государства.