Кремль: Неверно забегать вперед с версиями причин пожара в Кемерове

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас рано и ошибочно выдвигать версии причин пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня».

Кремль призвал не торопиться кого-то обвинять в пожаре в Кемерове и считает неуместным преждевременные выдвижения версий о причинах пожара, а также обсуждения меры ответственности, которая лежит на чиновниках по данному происшествию.

Песков заявил, что совершенно ошибочно сейчас говорить о версиях, потому что Следственный комитет в настоящий момент ведет работу на месте происшествия и только он может выдвигать версии о причинах случившейся трагедии. Забегать вперед неправильно, заключил свой ответ пресс-секретарь.

Журналисты спросили дипломата, возможны ли претензии к главе Кемеровской области Аману Тулееву из-за того, что он не приехал на место пожара,Песков ответил, что это «совершенно некорректный» вопрос.

На вопрос о том, будет ли объявлен общенациональный траур, Песков сказал, что такой информации пока не поступало и напомнил, что трехдневный траур уже объявлен в Кемеровской области.

Путин, по словам Пескова, пока не включил в свой график посещение Кемерово.

Возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» произошло в минувшее воскресенье. Число погибших в пожаре составляет 64 человека, более 40 человек обратились за медицинской помощью.

Спасатели продолжают вести работу, несмотря на неустойчивость конструкции.

По предварительной информации ущерб комплекса оценили в три миллиарда рублей.

По инциденту возбудили уголовное дело по трем статьям.