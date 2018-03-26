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14:24   26 Марта 2018
Россия
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Путин решил отсрочить церемонию вручения премий деятелям культуры

Путин решил отсрочить церемонию вручения премий деятелям культуры

Запланированное на понедельник мероприятие перенесут, скорее всего, на конец текущей недели из-за трагедии в Кемерове.

Об этом 26 марта рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне, 25 марта, днем в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове разгорелся пожар. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность электросетей. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе дети.

Представитель Кремля заметил, что Владимир Путин и администрация президента глубоко соболезнуют родным и близким погибших. В связи с трагедией глава государства решил отложить до следующего понедельника церемонию выдачи премий молодым деятелям культуры.

Автор: Юлия Халус
#россия #путин #происшествия #чп #культура #кемерово #новости
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