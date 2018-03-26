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14:18   26 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Судно под российским флагом было задержано на Украине

Судно под российским флагом было задержано на Украине

В территориальных водах Украины пограничники задержали российское рыболовецкое судно. По данным пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, на борту находились десять членов экипажа.

Судно «Норд» было остановлено в 15 милях от Обиточной косы. Оно оказалось зарегистрировано в Крыму, а члены команды имели российские паспорта. На борту были обнаружены тралы для ловли рыбы и около пяти тонн морепродуктов. Сейчас корабль отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейшей проверки. На экипаж составили административные протоколы.

Автор: Виктория Разумовская
#украина #крым #корабль #азовское море
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